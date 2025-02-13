В Мюнхене состоится встреча представителей России и США — Трамп

Официально об участии России в Мюнхенской конференции безопасности не объявлялось.

В пятницу, 14 февраля, на Мюнхенской конференции безопасности представители Российской Федерации и США проведут встречу по урегулированию войны в Украине.

Об этом сообщил на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

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“Будет встреча в Мюнхене завтра [14 февраля]. Там будет Россия с нашими людьми. Украина тоже приглашена, кстати. Я не уверен, кто какую страну будет представлять. Но [будут] чиновники из России, Украины и США", – сообщил он.

Официально об участии России в Мюнхенской конференции безопасности не объявлялось. Государство-агрессор не принимает участия в этом саммите с 2022 года, когда Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину.

Напомним, вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь США Марко Рубио и глава Украины Владимир Зеленский встретятся 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Ожидается, что они обсудят намерение американского президента Дональда Трампа начать переговоры между Украиной и Россией.

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