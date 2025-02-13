У Кремлі зробили заяву про участь України у мирних переговорах

Україна обов'язково братиме участь у переговорах щодо мирного врегулювання, про які домовилися під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп та президент РФ Володимир Путін.

Про це заявив у четвер, 13 лютого, речник російського президента Дмитро Пєсков в коментарі пропагандистам агентства ТАСС.

При цьому він додав, що, окрім переговорів за участі України, існуватиме “двосторонній російсько-американський трек”.

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Напередодні, 12 лютого, президент США Дональд Трамп анонсував часті розмови із російським лідером Володимиром Путіним і заявив, що сподівається на візит господаря Кремля до Америки.

При цьому американський президент не взяв на себе зобов'язань відвідати Україну. Він також заперечив, що усунув українського президента Зеленського від переговорів.

Відповідаючи на запитання, чи є Україна рівноправним учасником мирного процесу, Трамп відповів: “Це цікаве питання. Я думаю, що вони повинні укласти мир”.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що він і президент Росії Володимир Путін домовилися почати переговори про припинення вогню в Україні.

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