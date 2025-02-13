Припинення вогню в Україні: експерти назвали дві дати — Financial Times

Оскільки Росія тримає перевагу на полі бою, Путін може вирішити продовжити війну, якщо Трамп не погодиться на всі його вимоги.

Високопоставлені українські та західні чиновники заявили, що Трамп і Путін, ймовірно, спробують забезпечити припинення вогню до однієї з двох важливих дат. Це може статися або на Великдень, який Православна та Католицька церкви відзначатимуть 20 квітня цього року, або 9 травня, коли Росія святкує перемогу СРСР над нацистською Німеччиною.

Про це пише в четвер, 13 лютого, Financial Times.

“Путін захоче [угоди] в такий знаменний день [9 травня], як цей”, — цитує видання неназваного українського чиновника.

Financial Times відзначає, що головна амбіція Путіна полягає в тому, щоб створити нову архітектуру безпеки, яка дасть Росії сферу впливу в Європі — так само, як Ялтинська конференція зробила для Радянського Союзу наприкінці Другої світової війни.

Також читайте Трамп провів телефонну розмову з Путіним: що відомо

“ЄС та Україні, мабуть, дуже боляче чути це. Але їхня думка більше не має значення. Україна – лише привід для грандіозного діалогу двох великих країн про початок нової ери в історії людства, — сказав російський олігарх Костянтин Малофєєв, який керує кількома російськими загонами бойовиків, які воюють в Україні.

Путін сказав Трампу, що хоче “врегулювати причини конфлікту”, вказавши на те, що Росія не відмовилася від своєї мети зупинити прагнення України приєднатися до Заходу та скасувати порядок безпеки після Холодної війни.

Москва також вимагає від України поступитися контролем над чотирма частково окупованими південно-східними регіонами, жоден з яких Росія повністю не контролює, і очікує, що Захід припинить усі санкції через війну.

Оскільки Росія тримає перевагу на полі бою, Путін може вирішити продовжити війну, якщо Трамп не погодиться на всі його вимоги, сказав Дмитро Тренін, професор-дослідник Московської вищої школи економіки.

“Росія серйозно ставиться до необхідності вирішення українського питання... Угода, яка не відповідає життєво важливим вимогам безпеки Росії, гарантувала б лише те, що незабаром буде нова війна. Росія цього не допустить, — сказав Тренін.

Він також додав, що бої не припиняться з початком переговорів, і якщо угоди не буде, війна триватиме.

Примітно, що до складу делегації, призначеної Трампом для переговорів з Росією, не входить його власний посланник з конфлікту Кіт Келлог, який був найбільш відвертим чиновником США, який закликав посилити санкційний тиск на Москву та зберегти постачання зброї в Україну.

“Це свідчить про те, що адміністрація не збирається серйозно сприймати основні проблеми України”, — сказав виданню колишній високопоставлений чиновник США.

Нагадаємо, напередодні, 12 лютого, президент США Дональд Трамп оголосив, що він і президент Росії Володимир Путін домовилися почати переговори про припинення вогню в Україні.

Читайте також: