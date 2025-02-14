Чи вдарять ще сильні морози у лютому: свіжий прогноз синоптиків

У День святого Валентина, 14 лютого, до України прийде потепління. Скрізь послабне нічний мороз, а вдень стовпчики термометрів піднімуться вище нуля.

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У лютому до нашої країни прийшла справжня зима з відчутними морозами. Проте вже зовсім скоро погода в Україні може знову змінитися.

Синоптики очікують нетривале і незначне потепління, коли температура може підвищитися на кілька градусів і в більшості регіонів країни випаде сніг.

Найближчими вихідними - 15-16 лютого - погода знову повернеться до попереднього стану. Щонайменше до наступного четверга, 20 лютого, в Україні буде переважати зимова погода, а потім може відбутися чергова перебудова синоптичних процесів.

Детальним прогнозом погоди в Україні на найближчі дні в інтерв'ю OBOZ.UA поділилася синоптикиня "Українського гідрометцентру" Наталія Птуха.

"Потеплінням це не назвеш, але певні коливання очікуємо наприкінці цього тижня. Вони будуть пов’язані з тим, що з північного заходу буде надходити атмосферний фронт, який принесе більше хмарності. Відповідно, нічні морози вже не будуть такими інтенсивними. Але це лише 14-15 лютого", - сказала вона.

Від 16 лютого і орієновно до середини наступного тижня в Україні пануватиме чергова хвиля морозів з відчутними нічними значеннями, у деяких областях нижче, ніж наразі.

Погода у День закоханих буде особливою

Наталія Птуха зазначила, що у п’ятницю, 14 лютого, до України прийде новий атмосферний фронт.Уу західних та північних областях можливий невеликий сніг та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.

Сніговий покрив не буде великим – до 5 сантиметрів.

Цього дня вночі очікується зменшення морозів до -3… -8 градусів. Вдень очікується -1… +4 градуси, на півдні і в Криму до +8 градусів.

На решті території 14 лютого буде без опадів, проте вже у суботу, 15 лютого, сніжитиме у більшості інших областей. У західних і північних областях вдень очікується припинення опадів.

"Поки що ми бачимо, що орієнтовно до 20 лютого в нас утримується зимовий характер погоди з морозами. Водночас після проходження цього атмосферного фронту 16-18 лютого вони можуть бути більш відчутними або принаймні такими, якими вони є зараз. Ми сподіваємося, що після 20 лютого морози дещо послабшають і буде певна зміна синоптичних процесів, можливо, на кілька градусів вищі показники", - уточнила синоптикиня.

Коли починається кліматична зима

Завідувачка лабораторії прикладної кліматології "Українського гідрометеорологічного" інституту Світлана Краковська розповіла, що кліматична зима в Україні розпочинається тоді, коли середньодобова температура повітря падає нижче 0°C і стабільно тримається на цьому рівні.

"Ще чверть століття тому вона наступала практично за календарем. А тепер, через глобальне потепління, зими, можна сказати, немає", - зазначила вона.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві кліматична зима не фіксувалася впродовж останніх трьох років. У ці роки середня температура повітря за зимовий період була вищою за 0 градусів за Цельсієм - уточнила кліматолог. За її словами, наразі для України характерні коливання температури у зимовий період: від +5 до -5 градусів.

"Щоправда, на тлі досить високої температури можуть траплятися короткочасні хвилі екстремальних морозів або аномально сильні хуртовини, які паралізують інфраструктуру - і це теж прояви зміни клімату", - додала спеціалістка.

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