В СНБО отреагировали на российский удар по ЧАЭС

Ночью 14 февраля российский беспилотник попал в объект "Укрытие" на территории Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Радиационный фон остается в пределах нормы. Коваленко отметил, что россияне сознательно запускают беспилотники над ЧАЭС, экспериментируя с высотой их полета и пытаясь пролететь как можно ниже.

"Они несут ядерную угрозу для мира, который инвестировал в безопасность на ЧАЭС. Москва виновата в Чернобыльской катастрофе, и сама Москва сейчас несет угрозу ЧАЭС", — говорится в сообщении.

Последствия российской атаки по ЧАЭС / Фото: СНБО

Последствия российской атаки по ЧАЭС / Фото: СНБО

Напомним, удар россиян существенно повредил укрытие Чернобыльской АЭС.

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