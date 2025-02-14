В СНБО отреагировали на российский удар по ЧАЭС

Радиационный фон остается в пределах нормы.
Ночью 14 февраля российский беспилотник попал в объект "Укрытие" на территории Чернобыльской АЭС.
Об этом сообщил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.
Радиационный фон остается в пределах нормы. Коваленко отметил, что россияне сознательно запускают беспилотники над ЧАЭС, экспериментируя с высотой их полета и пытаясь пролететь как можно ниже.
"Они несут ядерную угрозу для мира, который инвестировал в безопасность на ЧАЭС. Москва виновата в Чернобыльской катастрофе, и сама Москва сейчас несет угрозу ЧАЭС", — говорится в сообщении.
Напомним, удар россиян существенно повредил укрытие Чернобыльской АЭС.
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