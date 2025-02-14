Бабушка отпраздновала 104-летие в тюрьме – фото

Жительница Нью-Йорка отпраздновала свой 104-й день рождения, вычеркнув пункт из своего списка желаний: посещение местной тюрьмы.

Как сообщили в офисе шерифа округа Ливингстон, женщина по имени Лоретта сообщила персоналу дома престарелых Avon, что хочет отпраздновать свой 104-й день рождения, посетив тюрьму округа Ливингстон.

Офис шерифа согласился на эту просьбу, и Лоретте провели экскурсию по тюрьме.

"Перед экскурсией мы отпраздновали это за кофе и тортом", — говорится в сообщении офиса шерифа в Facebook. "И она сказала шерифу, что секрет долгой жизни состоит в том, чтобы "не лезть не в свои дела".

104-летняя женщина отпраздновала день рождения в тюрьме / Фото: Livingston County Sheriff's Office

В сообщении сказано, что Лоретта "прекрасно провела время во время экскурсии".

"Мы очень рады, что смогли осуществить ее желание на день рождения", — написали сотрудники тюрьмы. "Спасибо за сегодняшний смех".

Напомним, мужчина взял отпуск на работе, чтобы отсидеть в тюрьме. Поляк ошибся на несколько месяцев.

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