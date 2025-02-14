Удар по ЧАЕС: у Мюнхені всі дуже злі – Єрмак

Андрій Єрмак повідомив, що новина про удар російським дроном по Чорнобильській АЕС розлютила учасників Мюнхенської безпекової конференції.
У Мюнхені, де зараз відбувається безпекова конференція, всі дуже злі від новини про удар російським дроном із фугасною бойовою частиною по укриттю на Чорнобильській АЕС.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у соцмережах.
"Багато інформації сьогодні дамо нашим американським партнерам про удар Росії по ЧАЕС, про те як вони запускають постійно дрони через Чорнобильську зону, про загрози укриттю і ядерній безпеці, яку вони несуть", – написав він.
Єрмак повідомив, що ця новина розлютила учасників Мюнхенської безпекової конференції.
"Зараз атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини тут у Мюнхені. Не "занепокоєні", як часто буває, а справді злі. Бо у 80-х роках Кремлю весь світ допомагав цю трагедію ліквідовувати, коли Москва кидала на радіацію незахищених людей, Горбачов отримував роботів та техніку і вчених. Потім весь світ інвестував в укриття, а сьогодні ці російські придурки запустили по ньому дрон", – наголосив він.
Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною пробив укриття на Чорнобильській АЕС: з'явилися фото, відео.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УВАГА! Росія вдарила по саркофагу ЧАЕС дроном!
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