Удар по ЧАЭС: в Мюнхене все очень злы – Ермак

В Мюнхене, где сейчас проходит конференция безопасности, все очень злы от новости об ударе российским дроном с фугасной боевой частью по укрытию на Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в соцсетях.

"Много информации сегодня дадим нашим американским партнерам об ударе России по ЧАЭС, о том, как они запускают постоянно дроны через Чернобыльскую зону, об угрозах укрытию и ядерной безопасности, которую они несут", — написал он.

Ермак сообщил, что эта новость разозлила участников Мюнхенской конференции безопасности.

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"Сейчас атмосфера такая, что все очень злы от этой новости здесь в Мюнхене. Не "обеспокоены", как часто бывает, а действительно злые. Потому что в 80-х годах Кремлю весь мир помогал эту трагедию ликвидировать, когда Москва бросала на радиацию незащищенных людей. Горбачев получал роботов, технику и ученых. Затем весь мир инвестировал в укрытие, а сегодня эти российские придурки запустили по нему дрон", – подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью пробил укрытие на Чернобыльской АЭС: появились фото, видео.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ВНИМАНИЕ! Россия ударила по саркофагу ЧАЭС дроном!

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