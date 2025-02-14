Зоопарк “XII Месяцев” просит о помощи: без людей животные не выживут

Животные не выживут без помощи людей. Зоопарк "XII Месяцев", что в Демидове Киевской области, оказался в сложной ситуации. Главный источник их поступлений – от посетителей, которых сейчас катастрофически мало.

Потому украинцев просят помочь любой суммой. А жителей Киева и области – приглашают посетить зоопарк. Там уверяют – у них есть что посмотреть даже зимой.

Владелец зоопарка Михаил Пинчук в комментарии сайту ТСН.ua рассказал, что сейчас им сложнее, чем было в 2022 году, когда только вышли из российской оккупации.

По его словам, из-за войны и несезона количество посетителей очень уменьшилось. В то же время каждый день нужно кормить, обогревать и лечить более 200 крупных животных, в том числе экзотических. Территория зоопарка занимает 16 гектаров.

Фото: Парк XII Месяцев

“Мы очень зависим от посетителей. По сравнению с 2022 годом, в этом году в два раза меньше пришло людей, а с довоенными и докарантинными временами – в четыре, а то и в пять раз меньше. Мы еще и сезонный парк – зимой мало людей всегда было. Сейчас их попросту нет. Сегодня, кажется, не было ни одного человека. Вчера было двое. И так изо дня в день”, – рассказывает Михаил.



В этом году зоопарк исполняется 10 лет. Михаил говорит, что с таким количеством посетителей существовать дальше очень тяжело – поэтому они просят о помощи.

Фото: Парк XII Месяцев

Фото: Парк XII Месяцев

“Мы стараемся держать голову над водой. Ни в коем случае речь не идет о новых животных. Мы просто пытаемся справиться с тем, что у нас есть. Чтобы выжили животные, которые есть”, – рассказывает Михаил.

Если вы не планируете посещать зоопарк или живете вдали от Демидова – можно донатить онлайн и поддерживать животных. Для этого в зоопарке создали благотворительный фонд. Все собранные средства идут исключительно на кормление, лечение и обогрев животных.

По словам Михаила Пинчука, перевести средства – это наиболее эффективная помощь. Ведь у зоопарк есть поставщики, которые тоннами продают им свежую еду для экзотических животных, которую трудно найти на обычном рынке.

Впрочем, если у вас есть запасы сена, овощей, фруктов или другого и хотите помочь – предварительно уточните у администрации, подойдет ли оно животным по номеру: +38 096 770 41 59.

Фото: Парк XII Месяцев

Жителей Киева и области зоопарк приглашает к себе в гости. Сюда стоит приехать, чтобы погрузиться в мир природы без толп.

Посетителей также приглашают провести День влюбленных 14 февраля и выходные в парке. На необычном свидании предлагают посмотреть на парочки животных, которые заботятся друг о друге – жираф или орангутангов. А также сделать фото на романтических локациях посреди природы.

Адрес зоопарка "XII Месяцев": Киевская область, Вышгородский район, с. Демидов, ул. Вербовая, 79.

Фото: Парк XII Месяцев

Напомним, зоопарк в США предлагает ко Дню влюбленных послать эксу видео кающегося слона. А для тех, кто находится в гармоничных отношениях, придумали милый вариант.

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