Китай отреагировал на разговор Трампа с Путиным

Китай приветствует, что президент США Дональд Трамп и президент-диктатор России Владимир Путин поговорили о прекращении войны в Украине.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на спикер МИД Китая Го Цзякуня.

"И Россия, и США — большие влиятельные страны. Китай рад усиленному общению и диалогу между Россией и США", — заявил дипломат во время брифинга в Пекине.

Издание пишет, что Трамп ошеломил европейских лидеров, поговорив с "фюрером" РФ о возможных переговорах о прекращении войны. Отмечается, что противоречит давней политике США, предполагающей, что никакие решения не могут приниматься без Киева за столом переговоров. Кроме того, действия нового американского президента могут свидетельствовать об изменении позиции Вашингтона по поддержанию территориальной целостности Украины и ее стремления к вступлению в НАТО.

"Хотя комментарий Китая выглядит положительно, но непонятно, что будет означать улучшение американо-российских связей для отношений Пекина с Москвой. Си Цзиньпин и Путин заключили "безграничную" дружбу в феврале 2022-го за несколько дней до вторжения России и объединились в противостоянии домену".

Вероятно, КНР воспринимает любую мирную инициативу США с осторожностью. В частности, есть опасения, что успешное прекращение конфликта позволит Вашингтону переориентировать свои ресурсы на Индийско-Тихоокеанский регион. В то же время, собственные предложения Китая по урегулированию конфликта Запад встретил со скепсисом, в частности из-за дипломатической и экономической поддержки Москвы.

Пекин подтвердил свое мнение о том, что диалог является единственным "жизнеспособным" способом разрешения кризиса.

"Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование кризиса, и будет поддерживать коммуникацию с соответствующими сторонами и играть конструктивную роль", — добавил китайский дипломат.

Как сообщалось, Дональд Трамп и Владимир Путина побеседовали по телефону 12 февраля. Впоследствии в Кремле рассказали свою версию разговора. В частности, в Москве назвали разговор политиков "очень важным".

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