Россия атаковала боевым дроном укрытие ЧАЭС: что известно 14 февраля

Пожар уже потушен. Радиационный фон не повышался, хотя повреждения существенные.

В ночь на 14 февраля российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие на Чернобыльской атомной электростанции — там вспыхнул пожар.

ТСН.ua собрал все, что известно об атаке.

Утром в пятницу Владимир Зеленский сообщил, что российский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока ЧАЭС.

"Это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой — со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей. Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями, — это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру", - написал Зеленский.

По его мнению, такие действия России указывают, что Путин точно не готовится к переговорам: "Он готовится и дальше обманывать мир. Именно поэтому нужно объединенное давление всех, кто ценит жизнь, — давление на агрессора. Россия должна нести ответственность за то, что она делает".

Дрон с фугасной боевой частью пробил укрытие на ЧАЭС / Фото: ГСЧС в Киевской области

Последствия атаки

Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото поврежденного укрытия ЧАЭС и отметил, что этот удар не был случайным. По его словам, новость об ударе российским дроном по Чернобыльской АЭС разозлила участников Мюнхенской конференции безопасности.

"По попаданию дрона в ЧАЭС. Это очередное доказательство, что Россия — это угроза всему миру. Военные Путина ночью сознательно атаковали ЧАЭС", — написал он.

Дрон с фугасной боевой частью пробил укрытие на ЧАЭС / Фото: ГСЧС в Киевской области

Россия ударила по 4-му энергоблоку ЧАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что ночью на Чернобыльской АЭС прогремел взрыв. Там также отметили, что в крышу саркофага АЭС врезался дрон, но не уточнили, был ли это российский дрон.

По данным ГСЧС Украины, радиационный фон в норме.

"После удара российского дрона по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС показатели радиационного фона остаются в пределах нормы. На промплощадке ЧАЭС зафиксировано 0,57 мкЗв/час, что не превышает допустимых значений. Мониторинг продолжается. Ситуация — под контролем", – говорится в сообщении.

Дрон РФ с фугасной боевой частью ударил в укрытие ЧАЭС

"Сейчас ситуация стабильная, о повышении радиационного фона не сообщали. Но россияне вполне сознательно запускают дроны над ЧАЭС, постоянно экспериментируют с высотой пролета "Шахедов", пытаются совершать полеты как можно ниже. Они несут ядерную угрозу для мира, который инвестировал в безопасность на ЧАЭС. Москва виновата в Чернобыльской катастрофе, та же Москва сейчас несет угрозу ЧАЭС", - отметил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

По данным Воздушных сил, российская армия атаковала Украину ночью, 14 февраля, 133 беспилотниками типа "Shahed" и имитаторами. Подтверждено сбитие 73-х БпЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях. Еще 58 российских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены.

Справка:

26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный взрыв, повлекший за собой разрушение части реакторного блока и машинного зала. Поврежденный во время сегодняшней атаки дрона саркофаг был введен в эксплуатацию в 2019 году. Новый безопасный конфайнмент должен обеспечить защиту аварийного блока Чернобыльской АЭС на 100 лет.

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