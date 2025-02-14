Чи будуть представники влади РФ на Мюнхенській конференції: що відомо

Про зустрічі з представниками Києва, Москви і Вашингтону заявив Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявив, що на полях Мюнхена можливі зустрічі між представниками України, Росії та США. Втім, представників Москви на захід не акредитували.

Про це заявив голова Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген, повідомляє n-tv.

"Ми не акредитовували жодного представника російського уряду. Без акредитації сюди не потрапиш", – сказав Гойсген.

Він закликав з обережністю ставитися до заяви президента США Дональда Трампа про те, що в межах Мюнхенської конференції у планах є переговори високопоставлених представників США і Росії.

За словами Гойсгена, федеральний уряд Німеччини не видавав відповідні в'їзні візи представникам російської влади. Однак він не виключив, що Росія може направити своїх представників до Німеччини в інший спосіб.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський зробив потужну заяву в Мюнхені. Він наголосив, що Росія впаде цього року і українській перемозі у війні немає альтернативи.

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