Робота Ради другий день заблокована: що відомо

Сьогодні мала відбутись година запитань до уряду.

Парламентська фракція "Європейська Солідарність" другий день поспіль блокує роботу Верховної Ради.

Про це свідчить трансляція наживо народної депутатки Софії Федини.

Сьогодні мала відбутись година запитань до уряду.

"Євросолідарність" заблокувала Шмигаля. Засідання Верховної Ради України закрили", – написала нардепка Мар'яна Безугла у соцмережах.

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Ще до оголошення про відкриття засідання опозиційна фракція з плакатами "Україна – не Росія", "Ні – політичним репресіям", "Ні – диктатурі", "Ні – авторитаризму", "Думайте про перемогу, а не про вибори" заблокувала трибуну парламенту, місця президії та ложу уряду.

Народні депутати із "ЄС" вимагали, щоб голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, чи голосував на засіданні РНБО за впровадження санкцій щодо лідера опозиції, народного депутата Петра Порошенка.

На запитання Стефанчука, чи дасть політсила провести засідання, депутати відповіли, що не дадуть, поки не будуть виконані основні їхні вимоги.

Після цього спікер українського парламенту оголосив перерву в пленарному засіданні.

До слова, під час воєнного стану засідання парламенту триває безперервно, а оголошення перерви вважається завершенням засідання.

Нагадаємо, 13 лютого, засідання у Верховній Раді не відбулося через блокування трибуни. Робота депутатів тривала лише декілька хвилин.

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