Работа Рады второй день заблокирована: что известно

Сегодня должен был состояться час вопросов к правительству.

Парламентская фракция "Европейская Солидарность" второй день блокирует работу Верховной Рады.

Об этом свидетельствует прямая трансляция народного депутата Софии Федины.

Сегодня должен был состояться час вопросов к правительству.

"Евросолидарность" заблокировала Шмыгаля. Заседание Верховной Рады Украины закрыли", – написала нардепка Марьяна Безуглая в соцсетях.

Также читайте СНБО ввел санкции против Порошенко: указ

Еще до объявления об открытии заседания оппозиционная фракция с плакатами "Украина – не Россия", "Нет – политическим репрессиям", "Нет – диктатуре", "Нет – авторитаризму", "Думайте о победе, а не о выборах" заблокировала трибуну парламента, место президиума и ложу правительства.

Народные депутаты из "ЕС" потребовали, чтобы председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал, голосовал ли на заседании СНБО за введение санкций против лидера оппозиции, народного депутата Петра Порошенко.

На вопрос Стефанчука, даст ли политсила провести заседание, депутаты ответили, что не дадут, пока не будут выполнены их основные требования.

После этого спикер украинского парламента объявил перерыв в пленарном заседании.

К слову, во время военного положения заседание парламента продолжается непрерывно, а объявление перерыва считается завершением заседания.

Напомним, 13 февраля, заседание в Верховной Раде не состоялось из-за блокирования трибуны. Работа депутатов продолжалась всего несколько минут.

Читайте также: