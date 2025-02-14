Зеленский и Путин должны провести прямые переговоры – Келлог

В то же время, Келлог заверил, что без Украины договариваться о мире не будут.

Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин должны провести прямые переговоры. Обе стороны должны быть готовы к определенным уступкам.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог, пишет Tagesschau.

"Они должны говорить. И обе стороны должны чем-то уступить", – коротко сказал Келлог.

Кроме того, Келлог опроверг слухи о том, что президент США Дональд Трамп якобы планирует вести переговоры только с Путиным.

"Мы отдаем себе отчет, что три стороны должны говорить друг с другом, особенно два главных действующих лица, россияне и украинцы, они должны сесть и поговорить", — добавил спецпредставитель Трампа.

Напомним, 1 февраля Кит Келлог заявил в интервью агентству Reuters, что администрация выступает за проведение президентских и парламентских выборов в Украине в этом году, особенно если удастся достичь перемирия с Россией.

Но, по его словам, США не исключают, что выборы могут пройти и без прекращения войны.

Как известно, украинское законодательство и Конституция (по выборам Рады) прямо запрещают проводить выборы, когда в стране действует военное положение. Военное положение ввели в день начала полномасштабного российского вторжения – 24 февраля 2022 года.

Накануне президент Дональд Трамп заявил, что его администрация имеет "встречи и переговоры" с Украиной, Россией и другими сторонами.

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