Зеленський і Путін повинні провести прямі переговори - Келлог

Водночас Келлог запевнив, що без України домовлятися про мир не будуть.

Президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін повинні провести прямі переговори. Обидві сторони мають бути готові до певних поступок.

Про це заявив спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог, пише Tagesschau.

"Вони повинні говорити. І обидві сторони повинні чимось поступитися", - коротко сказав Келлог.

Крім того, Келлог спростував чутки про те, що президент США Дональд Трамп нібито планує вести переговори лише з Путіним.

"Ми усвідомлюємо, що три сторони повинні говорити одна з одною, особливо дві головні дійові особи, росіяни та українці, вони повинні сісти і поговорити", – додав спецпредставник Трампа.

Нагадаємо, 1 лютого Кіт Келлог заявив в інтерв'ю агентству Reuters, що адміністрація виступає за проведення президентських і парламентських виборів в Україні цього року — особливо якщо вдасться досягти перемир'я з Росією.

Але, з його слів, США не виключають, що вибори можуть відбутись і без припинення війни.

Як відомо, українське законодавство та Конституція (щодо виборів Ради) прямо забороняють проводити вибори, коли в країні діє воєнний стан. Воєнний стан запровадили в день початку повномасштабного російського вторгнення - 24 лютого 2022 року.

Напередодні президент Дональд Трамп на заявив, що його адміністрація має "зустрічі та переговори" з Україною, Росією та іншими сторонами.

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