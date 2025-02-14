Моді зробив нову заяву про війну в Україні

Індія виступає на боці миру у російсько-українській війні. Мовляв, Нью-Делі в жодному разі не є нейтральною стороною.

Про це заявив прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє "Голос Америки".

"Світ думав, що Індія якимось чином є нейтральною країною в усьому цьому процесі. Але це неправда. У Індії є сторона, і ця сторона миру", - заявив Моді.

Індійський прем'єр привітав ініціативу Дональда Трампа щодо відновлення миру. Вкотре Моді наголосив на важливості "діалогу, дипломатії та мирного вирішення". За словами Моді, про це він говорив і російському "фюреру" Володимиру Путіну.

"Я сказав йому, що зараз не епоха війни, і я твердо переконаний, що проблеми не вирішуються на полі бою. Обом сторонам доведеться сісти за стіл переговорів", - заявив Моді.

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пояснив, чому 12 лютого спочатку поговорив телефоном з диктатором РФ Володимиром Путіним, а вже потім зателефонував українському колезі Володимиру Зеленському.

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