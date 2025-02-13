СНБО ввел санкции против Порошенко: указ

В СНБО подтвердили, что ввели санкции против пятого президента.

СНБО ввел санкции против пятого президента, лидера "Европейской солидарности", нардепа Петра Порошенко.

Соответствующий указ президента Украины о введении в действие решения СНБО от 12 февраля 2025 года о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) обнародован на сайте Главы государства.

Согласно документу, против Порошенко бессрочно введены следующие санкции:

1) лишение государственных наград Украины, других форм чествования;

2) блокирование активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;

3) ограничение торговых операций (полное прекращение);

4) ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение);

5) предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

6) приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

7) запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах;

8) запрещение пользования радиочастотным спектром Украины;

9) ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использование электронных коммуникационных сетей (полное прекращение);

10) запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц – резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также публичных и оборонных закупок у других субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров, работ, услуг происхождением из иностранного государства, к которому применено санк;

11) запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты и воздушным судам в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины (полный запрет);

12) запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которого является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или имеет влияние на управление юридическим лицом или его деятельность;

13) внедрение дополнительных мер в сфере экологического, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля;

14) прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных областях, в частности в сфере безопасности и обороны;

15) запрещение передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

16) запрет на приобретение в собственность земельных участков;

17) другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным настоящим Законом (запрет заключения договоров и совершения сделок; запрещение совершения сделок по ценным бумагам, выданным этим лицом; запрет выплаты дивидендов или других платежей, связанных с корпоративными правами (правом собственности на долю, акции, паи).

Напомним, президент Зеленский объявил о важном решении СНБО по санкциям. Зеленский сказал, что решение принято и будет опубликовано завтра", однако имен не называл

В свою очередь Порошенко подтвердил, что санкции ввели против него.

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