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Мюнхенська конференція
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Війна в Україні може закінчитися у три етапи: що прогнозує президент Фінляндії
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Келлог зробив заяву про завершення війни в Україні: як у Другу світову не буде
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Які країни хочуть виборів в Україні: Зеленський розповів
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Зеленський назвав можливим закінчення війни 2025 року
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Зеленський попередив європейців: "Москва розтягне вас на шматки"
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Війна в Україні: Зеленський розкрив план Путіна
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Росія не планує закінчувати війну проти України: Зеленський вказав на ознаки
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Усі конфлікти закінчуються переговорами, але є умова: що очільник МЗС Китаю сказав про війну
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Мапа розміщення військового контингенту в Україні вже готова: Зеленський повідомив деталі