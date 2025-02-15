Які країни хочуть виборів в Україні: Зеленський розповів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання проведення виборів в Україні під час війни порушують лише російський президент Володимир Путін. Також цю тему порушують "деякі голоси" у США.

Про це глава держави сказав під час зустрічі з журналістами на полях Мюнхенської конференції з безпеки у суботу, 15 лютого.

"Але на високому рівні ніхто це питання не порушує, бо всі розуміють, що це порушення закону. А головне – можливостей немає і ви розумієте, чому (оскільки триває війна – ред)", – зазначив президент.

Раніше Зеленський пояснив, чому вибори під час війни можуть бути фатальними для України. За його словами, "проведення виборів під час війни є небезпечним, оскільки це може призвести до втрати контролю над ситуацією". "Я готовий говорити про вибори, але цього категорично не хочуть українці, бо бояться, бо інакше ми втратимо військовий стан, наші солдати повернуться додому, а Путін окупує всю нашу територію. Це відбудеться. Тому зараз ми мобілізовані. Зараз ми – єдиний організм і, значить, одна країна", – підсумував президент.

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