“Виграє тільки Путін”: Зеленський прокоментував заяву Венса щодо Європи

Для Європи дуже важливий союз із США, тому заяви, в яких не йдеться про укріплення цього союзу, лякають європейських лідерів.

Про це сказав у суботу, 15 лютого, президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції.

“Безумовно, це вибір Сполучених Штатів. Команда [президента США Дональда Трампа] більше зосереджена на внутрішніх питаннях. Але я вважаю, що цей союз [Європи та США] не можна втратити. Виграє тільки Путін, Північна Корея і може ще хтось”, - сказав він.

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За словами українського президента, після його пропозиції про півторамільйонний контингент української армії в Європі для захисту від можливої російської агресії, “європейські лідери пішли думати”.

“Ми проведемо кілька консультацій, розуміючи, що тут велике питання грошей, можливостей, тому що це великі гроші”, - сказав він.

Нагадаємо, під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що його більше непокоять не загрози від Росії чи Китаю, а відхід Європи від основних "демократичних цінностей", які поділяють США.

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