Спецпредставник президента США Келлог анонсував візит до України

Американський політик продовжить переговори, які розпочалися на конференції в Мюнхені.

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог, який був учасником зустрічі з українською делегацією на Мюнхенській конференції з безпеки, анонсував свій візит до України.

Про це він написав у Мережі Х.

“Я спиратимуся на конструктивні розмови Джея Ді Венса з президентом Зеленським під час мого майбутнього візиту до України”, – написав він.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що війна в Україні повинна завершитися довготривалим миром. Водночас він зазначив "просування", якого було досягнуто під час переговорів з українського стороною.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив 10 лютого, що його спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог незабаром прибуде до України, оскільки розпочався тиждень дипломатії високого рівня, пов’язаної з війною.

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