Єрмак зустрівся зі спецпредставником Трампа у Мюнхені

Про результати переговорів не повідомляється.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом у Мюнхені.

Єрмак зазначив, що зустріч минула добре, а деталі будуть повідомлені пізніше.

Кіт Келлог від 13 до 22 лютого здійснить візити до низки країн, щоб просувати мету американського президента щодо забезпечення "миру силою" в Україні. Спецпредставник Трампа також відвідає Київ під час свого турне.

У Києві Келлог планує зустрітися з представниками влади та "людьми, які мужньо витримали майже три роки війни".

"Спеціальний посланник президента Келлог налаштований на проведення жорсткої дипломатії, яка знадобиться для досягнення мети президента", - заявили в Держдепі.

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