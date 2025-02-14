Ермак встретился со спецпредставителем Трампа в Мюнхене

О результатах переговоров не сообщается.

Глава Офиса президента Андрей Ермак встретился со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом в Мюнхене.

Ермак отметил, что встреча прошла хорошо, а детали будут сообщены позже.

Кит Келлог с 13 по 22 февраля совершит визиты в ряд стран, чтобы продвигать цель американского президента по обеспечению "мира силой" в Украине. Спецпредставитель Трампа также посетит Киев во время своего турне.

В Киеве Келлог планирует встретиться с представителями власти и "людями, мужественно выдержавшими почти три года войны".

"Специальный посланник президента Келлог настроен на проведение жесткой дипломатии, которая пригодится для достижения цели президента", — заявили в Госдепе.

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