Зеленский высказался о поддержке Европы: "Следующие – они"

Президент Владимир Зеленский убежден, что Европа будет увеличивать объединение вокруг помощи Украине, понимая, что может стать следующей жертвой российской агрессии.

Об этом глава государства заявил во время визита на Мюнхенскую конференцию по безопасности 14 февраля.

Зеленский сообщил о беспокойстве Европы, что она может остаться без поддержки США. В то же время, президент считает, что Европа продолжит поддерживать Украину.

"Я думаю, что большое волнение у европейцев, очень большое. Все боятся, что они могут остаться без американской поддержки. Я считаю, что это не очень хорошо. И мы говорим со всеми лидерами. И они будут делать все: и встречаться с президентом Трампом, и будут делать все", — высказался глава государства.

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Он также объяснил свое мнение, почему Европа продолжит поддержку Украины.

"Но то, что уже мы видим, в любом случае, Европа будет увеличивать объединение вокруг Украины. Это важно. Мы говорим о разной поддержке. Потому что они понимают сегодня, начинают понимать, некоторые не понимают – их немного, – что следующие – они", – акцентировал Зеленский.

К слову, накануне издания Financial Times в своей статье указано, что желание президента США Дональда Трампа прекратить войну в Украине, в то же время держа европейцев в неизвестности о том, как он собирается это сделать, создает огромную угрозу для стран ЕС.