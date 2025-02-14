Зеленський висловився про підтримку Європи: "Наступні – вони"

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Європа збільшуватиме об’єднання довкола допомоги Україні, адже розуміє, що може стати наступною жертвою російської агресії.

Про це глава держави заявив під час візиту на Мюнхенську конференції з безпеки 14 лютого.

Зеленський повідомив про хвилювання Європи, що вона може залишитись без підтримки США. Водночас президент вважає, що Європа продовжить підтримувати Україну.

"Я думаю, що велике хвилювання у європейців, дуже велике. Всі бояться, що вони можуть залишитись без американської підтримки. Я вважаю, що це не дуже добре. І ми говоримо з усіма лідерами. І вони будуть робити все: і зустрічатись з президентом Трампом, і будуть робити все", – висловився глава держави.

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Він також пояснив свою думку, чому Європа продовжить підтримку України.

"Але те, що вже ми бачимо, у будь-якому випадку, Європа буде збільшувати об’єднання навколо України. Це важливо. Ми говоримо про різну підтримку. Бо вони розуміють сьогодні, починають розуміти, дехто не розуміє – їх небагато, – що наступні – вони", – акцентував Зеленський.

До слова, напередодні видання Financial Times у своїй статті вказано, що бажання президента США Дональда Трампа припинити війну в Україні, водночас тримаючи європейців у невідомості щодо того, як він збирається це зробити, створює величезну загрозу для країн ЄС.