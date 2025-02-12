Зеленський назвав “план Б”: як стримати Путіна без вступу до НАТО

Український президент висловив сподівання, що Європа допоможе Україні з фінансуванням, а Сполучені Штати - з конкретною зброєю.

Україні потрібно подвоїти чисельність власної армії та отримати відповідну зброю, щоб стримати російську агресію без вступу до НАТО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню The Economist.

“Нам не потрібні жодні іноземні армії, нам потрібна своя армія, але ми повинні її подвоїти. Бути на одному рівні з російською армією. Що нам потрібно? Гроші, і війська, і військова техніка”, - сказав він.

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Український президент висловив сподівання, що Європа допоможе Україні з фінансуванням, а Сполучені Штати - з конкретною зброєю: ракетами дальньої дії, ЗРК Patriot.

“В нашому плані перемоги був пакет відповідної зброї, яку б Україна застосувала проти Росії в разі нової агресії. І це був пакет ракет. Другим пунктом була наша армія... Якщо ми не в НАТО, нам потрібно буде нарощувати армію, а потім нам потрібна техніка для цієї армії”, - наголосив Зеленський.

Український президент підкреслив, що сильна армія Україні потрібна також для того, щоб захистити бізнес західних партнерів, які відгукнуться на пропозицію видобутку українських природних ресурсів.

Нагадаємо, президент Зеленський також заявив, що якщо Україна припинить стримувати російську агресію, то армія Путіна окупує цілу Європу.

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