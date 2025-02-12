Генсек НАТО зробив серйозне попередження Путіну

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що спроба російського президента Володимира Путіна атакувати країни Альянсу закінчиться нищівною поразкою Росії.

Про це він сказав на пресконференції перед засіданням "Рамштайну" у Брюсселі, яку транслював Sky News.

За словами Рютте, в НАТО серйозно ставляться до звітів про агресивні наміри Кремля, що надходять від різних європейських розвідувальних агентств, але Альянс має хороші можливості для реагування.

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“Якщо Путін атакує НАТО, реакція буде нищівною — він програє”, — заявив він.

Генсек НАТО наголосив, що оборонний потенціал Альянсу достатньо потужний, щоб зробити спроби агресії Росії марними.

“Нехай [Путін] не пробує — він це знає”, — додав Марк Рютте.

Нагадаємо, у новому оцінюванні загроз, проведеному Управлінням військової розвідки Данії, йдеться, що приблизно через два роки Росія вже може становити "реальну загрозу" принаймні одній країні НАТО, якщо члени Альянсу просто зараз не почнуть переозброюватися.

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