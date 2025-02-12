Генсек НАТО сделал серьезное предупреждение Путину

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что попытка российского президента Владимира Путина атаковать страны Альянса закончится сокрушительным поражением России.

Об этом он сказал на пресс-конференции перед заседанием "Рамштайна" в Брюсселе, которую транслировал Sky News.

По словам Рютте, в НАТО серьезно относятся к отчетам об агрессивных намерениях Кремля, поступающих от различных европейских разведывательных агентств, но у Альянса есть хорошие возможности для реагирования.

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"Если Путин атакует НАТО, реакция будет сокрушительной — он проиграет", — заявил он.

Генсек НАТО отметил, что оборонный потенциал Североатлантического союза достаточно мощный, чтобы сделать попытки агрессии России напрасными.

"Пусть [Путин] не пробует — он это знает", — добавил Марк Рютте.

Напомним, в новой оценке угроз, проведенной Управлением военной разведки Дании, говорится, что примерно через два года Россия уже может представлять "реальную угрозу" по крайней мере одной стране НАТО, если члены Альянса прямо сейчас не начнут перевооружаться.

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