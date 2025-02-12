Можно ли хранить рис в оригинальной упаковке: что об этом говорят специалисты

Некоторые продукты могут храниться на кухне очень долго, но рис к ним не принадлежит. Специалисты по питанию объяснили, как правильно выбирать качественную крупу и хранить ее.

В магазине следует отдавать предпочтение рису в прозрачной упаковке – так легче оценить состояние зерен. Они должны иметь бледно-белый оттенок. Если же зерна слишком ярко-белые, это означает, что рис не созрел, и даже после варки останется жестким.

Эксперты отмечают, что рисовые зерна должны иметь одинаковый размер и форму, без сколов и трещин.

Однако важно не только правильно выбрать рис, но и позаботиться о его хранении. Срок годности крупы варьируется от 6 до 12 месяцев в зависимости от сорта. Оптимальным условиям является сухое, темное и прохладное место.

Хранить рис в оригинальной упаковке нежелательно, поскольку он может впитать влагу, посторонние запахи или стать уязвимым к насекомым. Лучше пересыпать крупу в контейнер с герметичной крышкой.

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