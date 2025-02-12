Чи можна зберігати рис в оригінальному пакованні: що про це кажуть фахівці

Нутриціологи розповіли, чи можна зберігати рис в оригінальному пакованні.

Деякі продукти можуть зберігатися на кухні дуже довго, але рис до них не належить. Фахівці з харчування пояснили, як правильно обирати якісну крупу та зберігати її.

У магазині варто надавати перевагу рису в прозорому пакованні – так легше оцінити стан зерен. Вони повинні мати блідо-білий відтінок. Якщо ж зерна занадто яскраво-білі, це означає, що рис не дозрів, і навіть після варіння залишиться жорстким.

Експерти зазначають, що рисові зерна повинні мати однаковий розмір і форму, без сколів і тріщин.

Однак важливо не лише правильно вибрати рис, а й подбати про його зберігання. Термін придатності крупи варіюється від 6 до 12 місяців залежно від сорту. Оптимальними умовами є сухе, темне та прохолодне місце.

Зберігати рис в оригінальному пакованні небажано, оскільки він може увібрати вологу, сторонні запахи або стати вразливим до комах. Найкраще пересипати крупу в контейнер із герметичною кришкою.

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