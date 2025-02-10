Россия использует против НАТО новые разработки, испытанные в войне против Украины – ISW

В прошлом году в Альянсе все чаще предупреждали о российских диверсиях и гибридных операциях против членов блока.

Россия в войне против Украины применяет новые собственные технологические разработки. Эти инновации страна-агрессор начала использовать и против стран-членов НАТО.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Во время полномасштабной войны против Украины россияне совершенствуют свои возможности применения беспилотников, в частности, их устойчивость к действию средств радиоэлектронной борьбы и собственные возможности РЭБ.

Командование НАТО и страны Альянса в течение 2024 года все чаще предупреждали о российских диверсиях и гибридных операциях против членов блока.

"Данные сообщения демонстрируют необходимость для стран НАТО продолжать развивать свои оборонные возможности. Это связано с тем, что Россия продолжает использовать свой опыт на поле боя в Украине для внедрения новых технологий", — говорится в выводах аналитиков.

Напомним, в Минобороны Германии сообщили, что в январе неизвестные беспилотники следили за тренировкой украинских военных на системах Patriot на военной базе в ФРГ.