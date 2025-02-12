Зеленский назвал "план Б": как сдержать Путина без вступления в НАТО

Украинский президент выразил надежду, что Европа поможет Украине с финансированием, а Соединенные Штаты – конкретным оружием.

Украине нужно удвоить численность своей армии и получить соответствующее оружие, чтобы сдержать российскую агрессию без вступления в НАТО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist.

“Нам не нужны никакие иностранные армии, нам нужна своя армия, но мы должны ее удвоить. Быть на одном уровне с российской армией. Что нам нужно? Деньги и войска, и военная техника”, — сказал он.

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Украинский президент выразил надежду, что Европа поможет Украине с финансированием, а Соединенные Штаты – конкретным оружием: ракетами дальнего действия, ЗРК Patriot.

“В нашем плане победы был пакет соответствующего оружия, которое Украина применила бы против России в случае новой агрессии. Это был пакет ракет. Вторым пунктом была наша армия... Если мы не в НАТО, нам нужно будет наращивать армию, а потом нам нужна техника для этой армии", — подчеркнул Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что сильная армия Украине необходима также для того, чтобы защитить бизнес западных партнеров, которые откликнутся на предложение добычи украинских природных ресурсов.

Напомним, президент Зеленский также заявил, что если Украина перестанет сдерживать российскую агрессию, армия Путина оккупирует целую Европу.

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