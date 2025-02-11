Соглашение Трампа с Путиным по Украине представляет угрозу для Европы — FT

Желание президента США Дональда Трампа прекратить войну, при этом держа европейцев в неведении относительно того, как он собирается это сделать, создает огромную угрозу европейским странам.

Об этом пишет французская журналистка Сильви Кауфманн в колонке Financial Times.

По ее словам, худшим кошмаром для президента Франции Эммануэля Макрона, как и для многих его коллег, может стать российско-американское соглашение, заключенное через головы украинцев и европейцев.

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“Трамп просто не хочет, чтобы его страна была обременена войной в Украине. Если Европа хочет сесть за стол переговоров, она должна предложить ему что-то, чтобы ее интересы были учтены не только в условиях соглашения, но и в его реализации”, — считает журналистка.

Сильви Кауфманн пишет, что соглашение, которое может показаться Трампу хорошим, потому что оно останавливает убийство "молодых, красивых людей", не будет хорошим соглашением для Европы, если не помешает Путину снова атаковать Украину. Поэтому с европейской точки зрения сильные гарантии безопасности для Киева являются ключевыми для любого соглашения.

“Для некоторых европейцев, особенно для тех, кто больше подвержен российской угрозе, возможность поражения Украины является ужасной перспективой, поскольку они оказались бы следующими на очереди. Таким образом, соблазн попытаться сохранить американскую защиту любой ценой противоречит усилиям создать мощную европейскую обороноспособность”, — отмечает она.

При этом Сильви Кауфманн зацитировала генсека НАТО Марка Рютте, предупредившего, что если страны-члены ЕС резко не увеличат свои расходы на оборону, то европейцам не останется ничего другого, как учить русский язык или переезжать в Новую Зеландию.

"Зажатые между Путиным и Трампом, европейцы наконец сталкиваются с реальностью, от которой они так долго пытались убежать", — подытожила она.

Напомним, 11 февраля, в Москву прибыл самолет Gulfstream G650ER из Вашингтона, на борту которого, как предполагают, мог находиться советник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

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