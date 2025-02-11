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Какие утренние привычки помогут прожить более 100 лет: советы ученых

Какие утренние привычки помогут прожить более 100 лет: советы ученых

Какие утренние привычки помогут долго жить / Фото: Freepik

То, как мы начинаем свой день, оказывает прямое влияние на наше здоровье, энергичность и продуктивность, и от этого зависит продолжительность жизни.

Правильные утренние привычки помогают качественнее жить, лучше чувствовать себя и меньше беспокоиться о своем здоровье. А еще они помогают увеличить продолжительность жизни, как пишет "24 Канал".

Какие привычки помогут жить более ста лет: советы ученых

Ученые говорят, что нужно добавить в свой распорядок дня несколько полезных привычек – и мы можем жить больше 100 лет. Вот о чем идет речь.

  • Правильный завтрак очень важен. Во время утреннего приема пищи следует употреблять достаточное количество воды и белка. Это поможет хорошо чувствовать себя в течение целого дня. Также крайне важное время завтрака, медики рекомендуют есть через несколько часов после пробуждения, но не позднее девяти часов.
  • Подъем в одно и то же время. Полноценный сон необходим для обновления мозга и всего организма. Постоянное недосыпание может привести к серьезным проблемам со здоровьем. А чтобы хорошо высыпаться, нужен четкий график, которого следует придерживаться. Важное время как засыпания, так и пробуждения, это помогает телу восстанавливаться, а с утра чувствовать себя бодрыми и выспавшимися.
  • Регулярные упражнения. Эксперты по долголетию подчеркивают важность активного образа жизни. Физические упражнения необходимы, чтобы тело оставалось в хорошей форме до глубокой старости. Это могут быть простые активности, а еще можно ходить каждый день, чтобы сердце всегда было в норме.
  • Управление стрессом. Психологи рекомендуют начинать свой день с медитаций или упражнений, которые будут наполнять гармонией и заряжать позитивом на целый день. Можно вести дневник или медитировать, чтобы улучшить ясность ума и защитить свой организм от стрессовых ситуаций.

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