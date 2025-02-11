Возле школы в Днепре раздался взрыв: детали от полиции

Обстоятельства правонарушения выясняются полицейскими.
В Днепре рядом со школой раздался взрыв. Задержан правонарушитель, бросивший страйкбольную гранату с балкона дома.
Об этом сообщила полиция города Днепра.
Детали взрыва в Днепре
Как отмечается, 11 февраля в полицию поступила информация о взрыве по улице Софии Ковалевской в Индустриальном районе города. Предварительно установлено, что с балкона одной из квартир правонарушитель бросил на землю страйкбольную гранату.
Многоэтажное здание находится рядом с учебным заведением. Детей пришлось эвакуировать.
"Пострадавших среди прохожих и учеников нет", — констатировали в полиции.
На месте работают полицейские и взрывотехники.
Ранее в Сумах 13-летний парень попал в больницу после того, как принес домой найденную на улице взорвавшуюся деталь.
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