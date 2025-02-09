В Сумах 13-летний мальчик пострадал после взрыва: подробности трагедии

В Сумах 13-летний парень попал в больницу после того, как принес домой найденную на улице взорвавшуюся деталь.

Об этом сообщила полиция Сумской области в Facebook.

"В Сумах 13-летний мальчик принес домой найденные на улице запчасти, похожие на двигатель. Через некоторое время один из этих предметов взорвался. Ребенок получил повреждения и был госпитализирован в больницу. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и взрывотехники полиции, которые устанавливают все обстоятельства и обстоятельства".

Правоохранители работают над обнаружением взрывоопасных предметов и проводят профилактические мероприятия среди населения. Они призывали быть внимательными и объяснять детям опасность подозрительных предметов. В случае обнаружения такого предмета следует отойти на безопасное расстояние и немедленно уведомить полицию по номеру 102.

Напомним, в Украине появилась новая гражданская профессия – деминер. Теперь граждане, в том числе ветераны с ампутациями, смогут приобщиться к разминированию на территории и загрязненных взрывоопасными предметами.

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