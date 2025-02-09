Трамп может предложить Зеленскому переселить украинцев в Европу: Портников

Трамп может сказать Зеленскому, что на Донбассе невозможно жить, сравнивая его с сектором Газа

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским может обратить внимание на возможность переселения украинцев в соседние страны, если Донбасс останется в состоянии разрушенности.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в эфире " Эспрессо ".

"На следующей неделе Зеленский приедет к Трампу. Мы все будем говорить: "Какое счастье, Зеленский приехал к Трампу, и Трамп с ним поговорил перед Путиным". И вот Трамп может сказать что-то подобное Зеленскому. Что нам делать, если он скажет: "Возможно, стоит уехать оттуда, где все разрушено. Чего вам там оставаться? Переселяйте людей в Польшу, Венгрию и Чехию?", — сказал он.

Виталий Портников отметил, что Трамп часто сравнивает Украину с сектором Газа, утверждая, что "Газа полностью разрушена и эти места непригодны для жизни". Однако Портников указал, что это не соответствует действительности.

Журналист отметил, что если во время встречи с Зеленским Трамп скажет, что Донбасс разрушен и украинцам лучше уехать в другие страны, это станет проблемным. Он подчеркнул, что такие заявления могут помочь пропаганде ХАМАСа, поскольку Трамп, говоря о разрушениях в Газе, фактически поддерживает их точку зрения, что там жить невозможно.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что предположительно встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе. Однако Трамп уточнил, что не собирается в Украину в ближайшее время.

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