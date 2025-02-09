На Сумщине поезд раздавил женщину

Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства трагедии.

В Сумской области пожилая женщина очутилась под колесами поезда. Она скончалась на месте из-за полученных травм.

О случившемся сообщили в полиции региона.

Правоохранители установили, что дорожно-транспортное происшествие произошло на участке в районе станции "Терещенская" в с. Воронеж.

"В результате наезда поезда 76-летняя женщина погибла на месте происшествия", — уточнили правоохранители.

По этому факту в полиции возбуждено уголовное производство по ст. 276 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта". Следствие продолжается.

Напомним, в Киевской области электропоезд сбил 22-летнего парня. Он скончался на месте от полученных травм.

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