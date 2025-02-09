На Сумщині поїзд розчавив жінку

Правоохоронці з'ясовують всі причини та обставини трагедії.
У Сумській області літня жінка опинилася під колесами поїзда. Вона померла на місці через отримані травми.
Про випадок повідомили у поліції регіону.
Правоохоронці встановили, що дорожньо-транспортна пригода сталась на ділянці в районі станції "Терещенська" у с. Вороніж.
"Унаслідок наїзда потягу 76-річна жінка загинула на місці події", - уточнили правоохоронці.
За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 276 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту". Слідство триває.
Нагадаємо, на Київщині електропоїзд збив 22-річного хлопця. Він помер на місці від отриманих травм.
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