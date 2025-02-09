У Генштабі розповіли, яка ситуація на Покровському напрямку

На Покровському напрямку окупанти здійснили 54 атаки, намагаючись прорвати українську оборону. Але всі спроби закінчилися для них провалом – наші воїни не тільки втримали позиції, а й знищили значну кількість живої сили та техніки противника.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Противник завдав 91 авіаудар, скинув 147 керованих авіабомб, випустив понад 5800 снарядів, серед них 127 – із РСЗВ, а також застосував 2856 дронів-камікадзе. Авіаудари спрямовані на низку населених пунктів, зокрема Вовчанськ, Липці, Дружківку, Костянтинівку, Гуляйполе, Покровськ.

Сили оборони України завдали ударів по шести районах зосередження ворожих військ, знищили три артилерійські установки та дві радіолокаційні станції окупантів.

Найзапекліші бої тривають у Харківському, Куп’янському, Лиманському, Краматорському, Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках. Українські захисники відбили десятки атак, зупинили наступи в районах Загризового, Петропавлівки, Новоєгорівки, Білогорівки, Часового Яру, Кримського, Торецька, Гуляйполя.

У зоні Курщини відбито 28 атак противника. Ворог здійснив 44 авіаудари, використав 64 керовані авіабомби та 544 артилерійських обстріли, зокрема 15 із РСЗВ.

На Волинському та Поліському напрямках наступальних угруповань не виявлено.

Загальні втрати РФ за добу: 1460 осіб, 11 танків, 20 бронемашин, 24 артилерійські системи, 83 дрони, 127 автомобілів та підрозділ спецтехніки. Українські військові завдають ворогу значних втрат, послаблюючи його наступальний потенціал.

Нагадаємо, російські війська здійснили масовану атаку дронами-камікадзе, випустивши понад 150 "Шахедів" по території України. Унаслідок ударів постраждали кілька регіонів

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