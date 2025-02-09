Знищення російського Су-25: що залишилося від літака (відео)

Напередодні українські бійці знищили російський Су-25. Від літака, яким так пишаються окупанти, лишилися обвуглені шматки металу.

Про це повідомляє 28 ОМБр.

Гарні кадри, які зігрівають душу

Як зазначається, розвідники зафільмували наслідки вдалої роботи воїнів зенітно-ракетного підрозділу 28-ї ОМБр та 57-го ОБ ТрО, в результаті якої був знищений російський Су-25.

“Фірмова “зетка”, якою так пишаються окупанти, на відірваному крилі та розкидані в десятках метрів шматки заліза. Ця краса настільки зігріває душу, що від неї неможливо відірватись”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські воїни 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу знищили ворожий літак Су-25. Літак було збито на Торецькому напрямку.

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