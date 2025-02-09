Росіяни випустили по Україні понад 150 "Шахедів": які регіони постраждали

У ніч проти 9 лютого 2025 року росіяни знову атакували Україну.

Про деталі повідомили у Повітряних силах України.

"Від 19.30 8 лютого противник атакував 151-м ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ", - йдеться у повідомленні.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 70 "Shahed" та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

74 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Два БпЛА — в повітрі, бойова робота триває.

"Унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Житомирщина та Волинь", - додали у відомстві.

Нагадаємо, вночі росіяни атакували Україну. Вибухи, зокрема, прогриміли у Луцьку.

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