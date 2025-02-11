Трамп підтвердив, що Келлог найближчим часом відвідає Україну

Президент США Дональд Трамп заявив 10 лютого, що його спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог незабаром прибуде до України, оскільки розпочався тиждень дипломатії високого рівня, пов’язаної з війною.

Про це повідомляє Radio Free Europe.

Трамп не повідомив, коли саме Келлог відвідає Україну, але за даними CNN, візит відбудеться наступного тижня. Водночас в AFP з посиланням на джерело в оточенні українського президента повідомили, що візит відбудеться 20 лютого.

Очікується, що Келлог зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки, яка розпочнеться 14 лютого. Окрім того, як повідомив речник українського президента, на полях конференції Зеленський зустрінеться з віцепрезидентом США Дж. Д. Венсом.

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Держсекретар США Марко Рубіо та міністр оборони Піт Гегсет також планують відвідати Мюнхен.

Рубіо заявив, що головним питанням Мюнхенської конференції буде війна Росії проти України.

"У всіх в інтересах, щоб ця війна закінчилася, і тому, очевидно, ми обговоримо це з міністрами закордонних справ та іншими лідерами", – сказав держсекретар США.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, Келлог планує найближчими тижнями представити Трампу можливі варіанти припинення війни. Задля цього спецпосланець збиратиме думки міжнародних лідерів під час Мюнхенської конференції і під час візитів до Києва та інших європейських столиць.