Трамп підтвердив, що Келлог найближчим часом відвідає Україну

Посланець президента США найближчим часом відвідає Україну, оскільки призначені зустрічі на Мюнхенській конференції.
Президент США Дональд Трамп заявив 10 лютого, що його спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог незабаром прибуде до України, оскільки розпочався тиждень дипломатії високого рівня, пов’язаної з війною.
Про це повідомляє Radio Free Europe.
Трамп не повідомив, коли саме Келлог відвідає Україну, але за даними CNN, візит відбудеться наступного тижня. Водночас в AFP з посиланням на джерело в оточенні українського президента повідомили, що візит відбудеться 20 лютого.
Очікується, що Келлог зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки, яка розпочнеться 14 лютого. Окрім того, як повідомив речник українського президента, на полях конференції Зеленський зустрінеться з віцепрезидентом США Дж. Д. Венсом.
Держсекретар США Марко Рубіо та міністр оборони Піт Гегсет також планують відвідати Мюнхен.
Рубіо заявив, що головним питанням Мюнхенської конференції буде війна Росії проти України.
"У всіх в інтересах, щоб ця війна закінчилася, і тому, очевидно, ми обговоримо це з міністрами закордонних справ та іншими лідерами", – сказав держсекретар США.
Нагадаємо, за даними Bloomberg, Келлог планує найближчими тижнями представити Трампу можливі варіанти припинення війни. Задля цього спецпосланець збиратиме думки міжнародних лідерів під час Мюнхенської конференції і під час візитів до Києва та інших європейських столиць.
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