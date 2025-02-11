Трамп подтвердил, что Келлог в ближайшее время посетит Украину

Президент США Дональд Трамп заявил 10 февраля, что его спецпредставитель по Украине и России Кит Келлог в скором времени прибудет в Украину, поскольку началась неделя дипломатии высокого уровня, связанной с войной.

Об этом сообщает Radio Free Europe.

Трамп не сообщил, когда именно Келлог посетит Украину, но, по данным CNN, визит состоится на следующей неделе. В то же время в AFP со ссылкой на источник в окружении украинского президента сообщили, что визит состоится 20 февраля.

Ожидается, что Келлог встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется 14 февраля. Кроме того, как сообщил представитель президента, на полях конференции Зеленский встретится с вице-президентом США Дж. Д. Венсом.

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Госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет также планируют посетить Мюнхен.

Рубио заявил, что главным вопросом Мюнхенской конференции будет война России против Украины.

"У всех в интересах, чтобы эта война закончилась, и поэтому, очевидно, мы обсудим это с министрами иностранных дел и другими лидерами", – сказал госсекретарь США.

Напомним, по данным Bloomberg, Келлог планирует в ближайшие недели представить Трампу возможные варианты прекращения войны. Для этого спецпосланник будет собирать мнения международных лидеров во время Мюнхенской конференции и во время визитов в Киев и другие европейские столицы.