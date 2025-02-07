Келлог приедет в Украину говорить о мире: подробности от МИД

Скорее всего, визит состоится в феврале.

МИД подтвердил визит спецпредставителя США Кита Келлога в Киев.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, передает "Мы — Украина".

"Будут контакты и на Мюнхенской конференции. И после этого визит. Не буду вдаваться в конкретные детали относительно дат, просто подтверждаю", – сказал Тихий.

Украина планирует донести подробную информацию о состоянии на фронте и "нашем видении мира".

"Мы этим шансом обязательно воспользуемся”, — подчеркнул спикер МИД.

Напомним, спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог планирует обсудить окончание войны в Украине на Мюнхенской конференции по безопасности 2025 года.

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