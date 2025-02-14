Спецпредставитель президента США Келлог анонсировал визит в Украину

Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог, который был участником встречи с украинской делегацией на Мюнхенской конференции по безопасности, анонсировал свой визит в Украину.

Об этом он написал в сети X.

"Я буду опираться на конструктивные разговоры Джея Ди Венса с президентом Зеленским во время моего предстоящего визита в Украину", — написал он.

Ранее вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что война в Украине должна завершиться длительным миром. При этом он отметил "продвижение", достигнутое в ходе переговоров с украинской стороной.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил 10 февраля, что его спецпредставитель по вопросам Украины и России Кит Келлог в скором времени прибудет в Украину, поскольку началась неделя дипломатии высокого уровня, связанной с войной.

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