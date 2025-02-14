Мапа розміщення військового контингенту в Україні вже готова: Зеленський повідомив деталі

Мапа розміщення військового контингенту в Україні вже готова. Вона непублічна.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на Мюнхенській безпековій конференції.

"Мапа (розміщення – ред.) контингенту вже готова. Військові попрацювали. Вона непублічна. І ми вважаємо, якщо є військовий контингент, не миротворчі сили, просто якісь сили, якась ефемерна історія, щоб під час того чи іншого завдавання удару щось відбудеться і усі сили миротворчі кудись дінуться, а серйозний контингент, якщо дійсно серйозний контингент, то ми розуміємо, в якій кількості і де він повинен бути", – сказав президент.

За якої умови Україна готова розпочати переговори з РФ

Зеленський пояснив, за якої умови Україна готова розпочати переговори з РФ.

"Ми готові до будь-яких розмов з Америкою, з союзниками, і якщо будуть відповіді від них конкретні, так як є конкретні запити від нас, і загальне розуміння небезпечного Путіна, то після цього ми будемо готові, з нашим об'єднаним розумінням, говорити "с рускімі", – наголосив він.

"Ми дуже хочемо мати гарантії США"

Зеленський підкреслив, що Україна дуже хоче мати гарантії США.

"Ми готові на миротворчий контингент, який складається виключно з українців. Питання у озброєнні. Якщо у нас буде 150 літаків F-16, 25 систем Patriot, навіщо нам команди США та Європи? На переговорах буде дуже складно. Мова буде йти тільки навколо того, що належить нам, але, хто сказав, що ми не поборемо складнощі", – наголосив президент.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив у середу, що він домовився з президентом Росії Володимиром Путіним розпочати переговори про припинення війни в Україні. Попри це Трамп запевнив, що продовжуватиме надавати допомогу Україні, бо інакше "Путін би подумав, що він виграв".

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