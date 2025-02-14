Сенатори США повідомили Зеленському, чи збережуть підтримку України

За словами президента, американські сенатори позитивно ставляться до України.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з сенаторами зі США на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Вони сказали, що продовжать підтримувати Україну.

Про це глава держави сказав журналістам у Мюнхені.

Зеленський розповів про свою зустріч з американськими сенаторами у межах безпекової конференції.

"Хороші зустрічі, важливі зустрічі для України. Була зустріч зараз з сенаторами Сполучених Штатів Америки про всі питання, про підтримку України. Дуже важливі. Ну не буду в деталях. Позитивно відносяться до нас, будуть продовжувати допомагати Україні", – розповів президент.

Нагадаємо, 12 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що продовжуватиме надавати допомогу Україні, бо інакше "Путін би подумав, що він виграв".