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Сенаторы США сообщили Зеленскому, сохранят ли поддержку Украины

Сенаторы США сообщили Зеленскому, сохранят ли поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

По словам президента, американские сенаторы положительно относятся к Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с сенаторами из США на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Они сказали, что продолжат поддерживать Украину.

Об этом глава государства сказал журналистам в Мюнхене.

Зеленский рассказал о своей встрече с американскими сенаторами в рамках конференции по безопасности.

"Хорошие встречи, важные встречи для Украины. Была встреча сейчас с сенаторами Соединенных Штатов Америки обо всех вопросах, о поддержке Украины. Очень важные. Ну не буду в деталях. Позитивно относятся к нам, будут продолжать помогать Украине", – рассказал президент.

Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что будет продолжать оказывать помощь Украине, потому что иначе "Путин бы подумал, что он выиграл".

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